Эдуард Хайруллин сообщил о выходе «Татарского с Дмитрием Петровым» в виде учебника

Уникальный проект с полиглотом «Татарский с Дмитрием Петровым» с необычной методикой вышел в виде учебника. Об этом сообщил на своей страничке в «Фейсбуке» замруководителя республиканского агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

«Друзья-дуслар, «Татарский с Дмитрием Петровым» теперь учебник! Только из печати. А скоро и мобильное приложение! В общем, учим татарский легко с полиглотом», — написал он.

Издание состоит из 300 страниц, на которых представлены практические задания и иллюстрации. На данный момент приобрести такой учебник возможно только в Казани.

kazanfirst.ru