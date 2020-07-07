Эфир «Хузур ТВ» ДУМ РТ пополнился новыми телепередачами

На первом мусульманском телеканале «Хузур ТВ» ДУМ РТ стартовала обновленная сетка вещания.

О происхождении и значении татарских слов зрители могут узнать в программе «Сүз өчендә хикмәт бар».

Об именах Всевышнего — программа «Иң гузәл исемнәр» на татарском языке и «Самые прекрасные имена» на русском. Смысл имен раскрывается в анимационных рассказах.

Впечатлениями и воспоминания о хадже делятся паломники в программе «Мой первый хадж». «Актуальные вопросы. Хадж» — познавательные видеоролики в формате «вопрос-ответ».

О простых вещах и явлениях с точки зрения ислама поведают в программе «Разговоры о важном».

В анимированном видеоролике «Учимся совершать хадж» дается представление об основных видах совершаемых действий и правил во время хаджа.

Проект «Имам онлайн» с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина — теперь и на русском языке. В коротких видеороликах в формате чата в мессенджере затрагиваются важные темы, волнующие мусульман.

В преддверии праздника Курбан-байрам в эфире также ожидается трансляция тематических «Актуальных вопросов» и выпусков программы «Мәслихәт», отдельных программ о значимости праздника Курбан и величии дня Арафа.

dumrt.ru