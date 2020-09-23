Экс-ректор Поволжской академии спорта стал постпредом РТ в Башкортостане

Новым Постоянным представителем Татарстана в Башкортостане стал бывший ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Юсуп Якубов. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

«Назначить Якубова Юсупа Диганшеевича Постоянным представителем Республики Татарстан в Республике Башкортостан сроком на три года», – говорится в документе.

В начале сентября стало известно, что официальный представитель Татарстана в Башкортостане Ранэль Зинатуллин ушел со своего поста. Он продолжит помогать реализовывать межреспубликанские проекты, но уже не на государственной должности.

Вместо Якубова Поволжскую академию спорта и туризма возглавил экс-министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Юсуп Якубов родился 14 апреля 1960 года. В 1983 году окончил Казанский государственный университет, историко-филологический факультет по специальности «историк, преподаватель истории и обществоведения». Кандидат политических наук. В 1985-1987 годах являлся секретарем комсомольской организации ремонтно-инструментального завода КАМАЗа.

1987-1991 гг. — второй, первый секретарь Горкома ВЛКСМ, г. Набережные Челны.

1991-2000 гг. — вице-мэр г. Набережные Челны по вопросам развития спорта, делам молодежи и охраны общественного порядка.

2000-2004 гг. — депутат Государственного совета РТ.

2005-2010 гг. — первый заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.

2010 г. — и.о. ректора Камской академии физкультуры, спорта и туризма.

2010-2020 гг. — ректор Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

Диана Авакян

tatar-inform.ru