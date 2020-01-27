Экскурсоводам расскажут об истории, религии, и культуре томских татар

В Томске разработан новый просветительский экспресс-курс «Томские татары: история, культура, религия», он предназначен для повышения квалификации практикующих экскурсоводов города Томска — работников музеев, туроператоров, а также индивидуальных предпринимателей в сфере туризма и гостеприимства.

Как сообщает пресс-служба мэрии, старт мероприятия запланирован на 4 февраля 2020 года, он включает в себя как лекционные занятия с представлением элементов татарского народного творчества, так и экскурсионные посещения Белой и Красной соборных мечетей Томска для встречи с Имамами.

«Авторы курса — АНО «Координационный центр «ЕТИС» и ОГАУК «Центр татарской культуры» познакомят слушателей с самобытностью культуры этого коренного народа Томской области и историческим местом его проживания в городе — Заистоком, Татарской слободой», — говорится в сообщении.

По окончанию курсов слушатели получат именные сертификаты. Проект реализуется на безвозмездной основе, количество мест ограничено, необходимо предварительное бронирование.

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