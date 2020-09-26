Елабужане присоединились к образовательной акции «Татарча диктант»

Елабужане активно включились в образовательную акцию «Татарча диктант», которая проводится пятый год.

Эта акция направлена на правильное написание на татарском языке, умение говорить на литературном языке, выявление орфографических и грамматических ошибок.

Акция «Татарча диктант» прошла в Елабужском районе на следующих площадках: Елабужский институт (филиал) КФУ, Елабужский колледж культуры и искусства, Елабужское медицинское училище, Елабужский политехнический колледж, все средние общеобразовательные школы, Центральная библиотека, детская библиотека (филиал № 3), городская библиотека (филиал № 5), Танаевская сельская библиотека.

Диктант в Центральной библиотеке написала и заместитель руководителя Исполнительного комитета Елабужского района по социальным вопросам Лилия Ягудина.

elabuga-rt.ru