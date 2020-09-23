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Елабужане присоединяются к акции «Татарча диктант»!

Елабужане присоединяются к акции «Татарча диктант»!

в Новости, Слайдер, Главные новости, Акция “Татарча диктант”, 23.09.2020 0 6

26 сентября в 11:00 часов по всему миру пройдет образовательная акция «Татарча диктант», которая направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок, популяризацию филологов и преподавателей татарского языка.

Акция “Татарча диктант” пройдет по Елабужскому району на следующих площадках:

  • Елабужский институт (филиал) КФУ,
  • Колледж культуры и искусств,
  • Елабужское медицинское училище,
  • Елабужский политехнический колледж,
  • 24 средние общеобразовательные школы,
  • Центральная библиотека, детская библиотека (филиал №3), городская библиотека (филиал №5), Танаевская сельская библиотека.

elabuga-rt.ru

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