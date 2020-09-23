Елабужане присоединяются к акции «Татарча диктант»!

26 сентября в 11:00 часов по всему миру пройдет образовательная акция «Татарча диктант», которая направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок, популяризацию филологов и преподавателей татарского языка.

Акция “Татарча диктант” пройдет по Елабужскому району на следующих площадках:

Елабужский институт (филиал) КФУ,

Колледж культуры и искусств,

Елабужское медицинское училище,

Елабужский политехнический колледж,

24 средние общеобразовательные школы,

Центральная библиотека, детская библиотека (филиал №3), городская библиотека (филиал №5), Танаевская сельская библиотека.

elabuga-rt.ru