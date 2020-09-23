Елабужане присоединяются к акции «Татарча диктант»!

26 сентября в 11:00 часов по всему миру пройдет образовательная акция «Татарча диктант», которая направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок, популяризацию филологов и преподавателей татарского языка.
Акция “Татарча диктант” пройдет по Елабужскому району на следующих площадках:
- Елабужский институт (филиал) КФУ,
- Колледж культуры и искусств,
- Елабужское медицинское училище,
- Елабужский политехнический колледж,
- 24 средние общеобразовательные школы,
- Центральная библиотека, детская библиотека (филиал №3), городская библиотека (филиал №5), Танаевская сельская библиотека.