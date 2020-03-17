enrutat
Главная / Елабужские волонтеры «золотого» возраста узнали секреты татарской кухни
Елабужские волонтеры «золотого» возраста узнали секреты татарской кухни

Елабужские волонтеры «золотого» возраста узнали секреты татарской кухни

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 17.03.2020 0 3

Активисты добровольческого отряда пожилых людей «Алтын яшь» посетили региональную общественную организацию молодежи и детей-инвалидов «Планета Добра».

Мероприятие под названием «Кухня народов Татарстана» приурочили к празднованию 100-летия образования ТАССР.

В гости к «особенным» детям также пришли сотрудники Елабужского лесничества. Они показали «лесные дары»: душицу, мяту, мелису, зверобой, подробно рассказали, как правильно собирать и сушить травы и ягоды.

Далее гости пили чай из трав, кушали русские блины, татарскую губадию, треугольники, чак-чак, варенье из черемухи и земляники.

Все вместе вспоминали национальные блюда народностей, проживающих в нашей республике, делились добрыми воспоминаниями и любимыми рецептами.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.