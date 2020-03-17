Елабужские волонтеры «золотого» возраста узнали секреты татарской кухни

Активисты добровольческого отряда пожилых людей «Алтын яшь» посетили региональную общественную организацию молодежи и детей-инвалидов «Планета Добра».
Мероприятие под названием «Кухня народов Татарстана» приурочили к празднованию 100-летия образования ТАССР.
В гости к «особенным» детям также пришли сотрудники Елабужского лесничества. Они показали «лесные дары»: душицу, мяту, мелису, зверобой, подробно рассказали, как правильно собирать и сушить травы и ягоды.
Далее гости пили чай из трав, кушали русские блины, татарскую губадию, треугольники, чак-чак, варенье из черемухи и земляники.
Все вместе вспоминали национальные блюда народностей, проживающих в нашей республике, делились добрыми воспоминаниями и любимыми рецептами.