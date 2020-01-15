Елабужский музей представит выставку «В гостях у татар» в 13 крупных городах России

23 января в Свердловском областном краеведческом музее стартует выставочный проект «В гостях у татар» из собрания Елабужского государственного музея-заповедника, посвященный 100-летию образования ТАССР. Об этом пишет газета «Новая Кама».

В экспозицию «В гостях у татар» вошли 112 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате нескольких международных арт-симпозиумов, и 68 предметов декоративно-прикладного искусства. Посетители музея ознакомятся с буднями и праздниками, обрядами и обычаями татарского народа. Выставка станет настоящей красочной энциклопедией национальной культуры.

Экспозицию дополняют декоративные панно, головные уборы, одежда, а также выполненные в технике кожаной мозаики обувь и сумочки, авторские куклы ручной работы и многое другое.

Проект «В гостях у татар» состоит из 13 выставок, познакомиться с которыми в течение текущего года смогут жители Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Кемерова, Омска, Тюмени, Оренбурга, Самары, Симферополя, Астрахани, Ульяновска, Санкт-Петербурга.

По традиции каждое открытие будет сопровождаться творческими номерами татарстанских артистов, вручением фирменных сувениров из Елабуги и дегустацией татарских национальных лакомств.

Данное событие стало возможным благодаря поддержке министерств культуры РФ, РТ и других регионов России, Союза музеев России, представительств Татарстана в российских регионах. tatar-inform.ru