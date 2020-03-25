«Әлбәттә» в период карантина проведет серию специальных лекций. Первая будет про чуму

«Постнаука» на татарском языке — проект «Әлбәттә» — во время карантина проведет серию лекций на татарском языке.

«Специально для тех, кто на карантине, запускаем серию онлайн-лекций „Әлбәттә-кара“ (в переводе с татарского „Конечно, смотри“ — прим. ред.). 2−3 раза в неделю будем приглашать интересных ученых. Первые две лекции свяжем с текущим контекстом», — написал на своей странице в «Фейсбуке» руководитель проекта, основатель агентства «Теория» Ильдар Аюпов.

На первой лекции, которая состоится сегодня в 19:00, историк Тимур Хайдаров расскажет, как чума повлияла на жизнь Золотой Орды. Лекция пройдет на русском языке. Завтра, 26 марта, также в 19:00 экс-руководитель республиканского центра развития традиционной культуры при министерстве культуры РТ Фанзиля Завгарова расскажет про то, как болезни отразились в народной культуре. В этот раз лекция пройдет на татарском языке. После каждой лекторам можно будет задать вопросы в режиме онлайн.

Лекция станет транслироваться на YouTube-канале студии «Теория» либо на официальном сайте проекта.



Как рассказал ранее в интервью «БИЗНЕС Online» Аюпов, все околонаучные проекты он пытается собрать под маркой «Әлбәттә» на YouTube. «Там у нас подкасты, видеолекции, анимационные ролике о языке, видеоролики по истории татар, Тукая, татарского театра. Мы создаем учебный комплекс татарского языка „Салям!“: вся оформительская часть на нас. Выпустили мобильное приложение „Алифба“ для маленьких детей: можете скачать, оно бесплатное. Портал c правилами татарской орфографии dores. tatar — это тоже наш проект, реализованный совместно с форумом татарской молодежи. В проекте „Үчтеки“ мы выпускаем книги для детей».

Все эти проекты Аюпов делает на свои личные средства. «Я люблю делать то, что мне нравится. Не исхожу из цели: „Давай-ка я улучшу, просвещу людей“. Просто смотрю „Постнауку“, думаю: „Классная вещь, надо тоже что-то такое сделать“, — и делаю. Например, я очень люблю науку, хотя сам совершенно не научный человек. Причем вынашивал эту идею года два, предлагал разным людям, но потом просто взял и сам сделал. Делаю это по сезонам. С точки зрения времени и затрат удобнее снять сразу много спикеров, потом резать и выкладывать, чем весь год подобным заниматься. Данный проект не требует огромных вложений, один сезон обходится в пару сотен тысяч рублей. Он требует вложений времени», — говорил он.



business-gazeta.ru