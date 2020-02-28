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Электронная библиотека Darul-Kutub пополнилась новинками

Электронная библиотека Darul-Kutub пополнилась новинками

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 28.02.2020 0 7

Фонд электронной библиотеки татарского богословского наследия Darul-Kutub.com пополнился новинками. Очередная партия уникальных произведений была бережно отсканирована и размещена на сайте для всеобщего доступа.

Любой желающий может прочитать книги онлайн или скачать на бесплатной основе. Всего на сегодняшний день в библиотеке около 1200 томов книг. К примеру, оцифрованы почти все изданные труды выдающегося мусульманского богослова Шихабуддина Марджани, выпуски альманаха «Шура» за 1908-1918-е годы, книги из типографии «Матбагаи исламия» («Исламская типография»), основанной татарскими иммигрантами в Токио в первой половине ХХ века.

«Наши предки славились любовью к знаниям, из поколения в поколение передавались религиозные книги, — отмечает руководитель проекта Исмаил Наширбанов. — К сожалению, время не щадит никого. Ценные рукописи ветшают. Передавая экземпляры домашней библиотеки нам, Вы вносите огромный вклад в сохранение и распространение богословского наследия».

Принести книги можно по адресу: г. Казань, ул. Лобачевского 6, издательский дом «Хузур».

Телефон для связи: 8 (843) 598-09-39 (доб.8), электронная почта: kutub@huzur.ru

Darul-Kutub.com – это электронный архив уникальных богословский изданий, целью которого является сохранение татарского богословского наследия. Обновленная версия сайта начала работу в 2017 году. Является проектом издательского дома «Хузур» ДУМ РТ.

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