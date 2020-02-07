Еще больше российских мусульман получили возможность совершить паломничество в благословенную Мекку

Первый заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов в пятницу, 7 февраля 2020 года, встретился с Заместителем председателя Совета Федерации, Уполномоченным по делам хаджа Правительства Российской Федерации Ильясом Магомед-Саламовичем Умахановым.

В начале встречи Рушан хазрат передал уважаемому Ильясу Магомед-Саламовичу теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.

В ходе беседы стороны дали высокую оценку уровню совместного взаимодействия и сотрудничества по вопросам организации паломничества российских мусульман, а также выразили намерение наращивать созидательную активность в этом направлении. При этом Первый зампред СМР поблагодарил Уполномоченного по делам хаджа за развитие конструктивного диалога и партнерских отношений с Министерством по делам Хаджа и Умры Королевства Саудовской Аравии, позволившим расширить в этом году квоту для российских паломников до 25 000 человек.

В целях продолжения развития совместных коммуникаций стороны обсудили совместное участие в выездном расширенном заседании по организации хаджа в 2020году, которое пройдет 13 февраля сего года в Уфе.

В завершение встречи Рушан Аббясов презентовал Ильясу Магомед-Саламовичу Умаханову уникальный фотоальбом «Мечети России», выпущенный издательством Совета муфтиев России «Исламская Книга». Альбом вобрал в себя результаты многолетнего труда по запечатлению богатого мусульманского архитектурного наследия России.

muslim.ru