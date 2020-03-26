«Если в душе чувствуешь себя татарином, то так и надо записывать во время переписи»

Флаг 100-летия ТАССР вернулся в Казань после путешествия по регионам России. Эстафета прошла по восьми федеральным округам. Среди городов Улан-Удэ, Находка, Нижневартовск, Прокопьевск, Кострома, Калининград, Оренбург, Краснодар и Уфа. Не успели заехать лишь в Москву из-за пандемии коронавируса.

— Мы передавали флаг по городам во время встреч с руководителями и активами татарских общественных организаций регионов России. Все они проводились в связи с предстоящим 100-летием ТАССР, переписью населения и 75-летием победы, — рассказал председатель национального совета «Милли Шура» Василь Шайхразиев.

Белое полотнище с логотипом празднования в центре к концу путешествия заиграло новыми красками. Каждый принимающий эстафету город прикреплял к нему миниатюры флагов своих регионов с подписями на русском языке.

— Наш флаг будет трехъязычным. На русском языке представлены все регионы России. На татарском языке здесь будут закреплены гербы 45 муниципалитетов Татарстана. А на английском — флаги других стран, — добавил вице-премьер Татарстана.

Шайхразиев убежден, что такое путешествие было необходимо. Все знают, что Татарстан во всем занимает лидерскую позицию, но это заслуга не только тех трех миллионов жителей республики, но и тех, кто живет за ее пределами.

— Это были очень вдохновляющие встречи. У тех, кто выходил с нами на сцену, глаза были полны слез, а руки дрожали. Каждый, увидев и потрогав этот флаг, пообещал еще больше трудиться во благо татарского народа, — отмечает собеседник.

В целом Шайхразиев, кажется, остался доволен встречами с соотечественниками. Из каждого города у него сохранились яркие воспоминания.

— В Находке мы видели наикрасивейшую мечеть на берегу Тихого океана. В Калининграде посетили могилу татарского поэта Фатиха Карима в день его смерти 75 лет назад вместе с его дочерью Лейлой ханум. В Уфе встречались с ветеранами Великой Отечественной войны. В Нижневартовске обсудили план проведения федерального Сабантуя в следующем году, — воодушевленно перечислял Шайхразиев, подробно рассказывая о поездке.

Говоря о федеральном Сабантуе, спикер не без гордости заявил, что теперь этот праздник стал настолько привлекательным, что российские города занимают очередь на его проведение. Как говорит сам Шайхразиев, это отличная возможность продемонстрировать всем татарскую культуру, национальную еду, спорт и одежду.

В 2020-м праздник организуют в Москве, в 2021-м — в Нижневартовске, в 2022-м — в Димитровграде, в 2023-м — в Кузбассе. О последнем договорились как раз во время недавнего путешествия по стране на встрече с губернатором Кемеровской области.

— В каждом регионе мы объявили о праздновании столетия ТАССР и говорили, что готовы принимать подарки, на что в Уфе нам обещали набрать 100 тысяч участников на акцию «Татарча диктант», — рассказывает Шайхразиев, однако, учитывая горький опыт прошлых лет в организации акции в Башкортостане, в эти обещания плохо верится.

За время путешествия Шайхразиев выделил актуальные темы, которые волнуют наших соотечественников: язык и межнациональные браки. Обе из них особенно актуализируются перед переписью населения, которая состоится в октябре этого года. Вдобавок ко всему, как показывают последние переписи, численность татар в России с каждым десятилетием все уменьшается. По итогам переписи 2010 года только в трех регионах России, а это Татарстан, Башкортостан и Тюменская область, наблюдается рост татарского населения.

— Были случаи, когда мои собеседники с гордостью называют себя татарами, но не знают ни слова на татарском языке. Они задавали мне вопрос, кем им себя записать, а я отвечал, что если в душе чувствуешь себя татарином, то, конечно, так и записывать, — рассказывает вице-премьер.

Говоря о втором вопросе, Шайхразиев вспоминает случаи из Башкортостана, когда муж в семье башкир, а жена — татарка или наоборот. В межнациональных семьях перед переписью встает вопрос о том, кем записывать детей таких супружеских пар. Для подобных случаев Шайхразиев предлагает вывести эту тему на круглый стол и обсудить этот щепетильный вопрос до начала переписи.

— Мы должны проделать эту работу до 1 октября. Мы не стараемся каким-то образом развалить семьи, наоборот, хотим скрепить их, сделать так, чтобы каждый из нас относился друг к другу с уважением, — добавляет спикер.

В ходе встреч с соотечественниками татарстанская делегация успела решить немало бытовых вопросов вроде обеспечения татарских классов книгами, творческих коллективов — национальными музыкальными инструментами или костюмами и многое другое.

Не могли не спросить и о том, когда же всем представят нашумевший и долгожданный документ — Стратегию развития татарского народа. С презентацией эскиза проекта Шайхразиев объездил в прямом смысле этого слова полмира — всю республику, регионы России и зарубежные татарские организации. После нескольких переносов ее должны были презентовать еще в августе прошлого года, но тогда эта тема как-то незаметно исчезла из поля зрения. Наконец-то политик объяснил, почему так произошло и когда же все-таки мир увидит долгожданную Стратегию татар.

— Для реализации Стратегии нужно проводить немало культурных мероприятий. Для каждого из них необходимы финансы. Их размеры стали проясняться только во время написания программы. Предусмотренных республикой 32 миллионов для сохранения идентичности недостаточно. Мы обратились к президенту и увеличили эту сумму до 102 миллионов рублей, — говорит Шайхразиев.

За счет новых средств Татарстан будет ежегодно выделять татарским школам из регионов России по 14 миллионов рублей вместо предыдущих трех. Такое решение было принято для того, чтобы не снижать количество татарских школ. Также принято решение о ежегодных грантах по 8 миллионов рублей активным татарским организациям за пределами Татарстана для развития общественной жизни наших соотечественников.

Новый бюджет, по словам политика, уже одобрили в Минфине, теперь для полной готовности к работе необходимо юридическое утверждение документа. Когда именно это случится, пока неизвестно.

— Новых дат называть не буду. Как только документ будет утвержден, мы сообщим. Как говорится, обжегшись на молоке, дуют и на воду, — заключил Василь Шайхразиев.

kazanfirst.ru