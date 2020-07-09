«Есть общественный запрос на усиление политики развития и популяризации татарского языка»

Президента Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании специальной комиссии по татарскому языку. Этот консультативный орган будет действовать с приставкой «при президенте РТ» и в определенном смысле, но пока ещё теоретически, очень похож на Совет по русскому языку при президенте России.

Основными задачами республиканской комиссии являются определение проблемных вопросов сохранения и развития татарского языка, выработка возможных подходов к их разрешению и изучение особенностей сохранения и развития татарского языка за пределами Татарстана. Кроме того, комиссия наделяется правом вырабатывать предложения по совершенствованию законодательства в языковой сфере и организации взаимодействия региональных властей с федеральными органами исполнительной власти по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Создать постоянную комиссию в марте этого года на заседании Госсовета Татарстана предложил Госсоветник республики Минтимер Шаймиев. Он отметил, что в условиях глобализации языки народов исчезают, поэтому надо способствовать их сохранению. Позже депутаты парламента решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на проблему государственных языков в национальных республиках. .

Очень интересен список комиссии из 35 имен. Обилие государственных функционеров, чиновников, министров. Есть и представители научной и национальной интеллигенции.

Но в глаза бросаются и те, кого можно с уверенностью отнести к татарской общественности, в том числе и к татарскому сообществу в интернете. Например, координатор сообщества «Татарстан ата-аналары» (сообщество татароязычных родителей респубоики) в соцсетях Ильсия Ахметгалиева и влиятельный википедист Фархад Фаткуллин .

— У меня за плечами пятилетний опыт в качестве секретаря волонтёрского проекта «Разделы Википедии на языках народов России». Занялся этим, так как опыт международно-уважаемых математических лингвистов, иных исследователей и активистов в области языка показывает, что на выживание в цифровой эре есть шансы только у языков, носители которых способны создать и поступательно развивать на нём Википедию, — говорит Фаткуллин.

Эксперт рассуждает, что необходимо двигать в современном глобальном мире, чтобы сохранить языки народа, в том числе татарский язык.

— Как лингвист-прикладник, я живу в мире 7100+ языков. Из них около 50 языков имеют поддержку национальных правительств, институтов и бизнеса, которые используют их как рабочие языки. В случае с татарским — слава Богу, что у нас есть Татарстан, где язык получает определенную поддержку, как второй государственный. За внимание человека глобально конкурируют всякие инструменты, сервисы и идентичности. Если они хотят выжить, то должны становиться привлекательнее и удобнее для пользователя, — делится мнением Фаткуллин. — Если хотите летать на самолётах своей сборки, то они должны соответствовать международным стандартам. Чтобы татарский язык (как и любой другой на планете, включая русский) долго жил и процветал, важно, чтобы использующие его люди научились создавать контент и находить решения международного класса.

В свою очередь, Ильсия Ахметгалиева рассказывает, что её участие в комиссии будет полезным, потому что у неё есть связь с татароязычным родительским сообществом в соцсетях.

— Когда мы услышали, что создаётся такая комиссия, мы, родители, сами стали готовиться и уже собрались туда записываться на приём, чтобы свои рекомендации, пожелания, и требования передать. Но так получилось, что нас самих туда включили, — отмечает собеседница.

Сообщество татароязычных родителей провело две конференции по проблеме преподавания родного языка. Также представители этой группы были активны в 2017-2018 годах, когда в Госдуме рассматривался резонансный закон о преподавании родных языков в школах России. В общей сложности ими были подготовлены свыше 3500 писем в адрес федеральных органов власти, в которых высказывались предложения по развитию и сохранению языков народов России.

Давая оценку созданию комиссии политолог Руслан Айсин обращает внимание на то, что вопрос её появления — даже уже перезревший.

— Комиссию надо было создавать ещё раньше, потому что есть общественный запрос на усиление политики по сохранению, развитию и популяризации татарского языка во многих сферах общественной жизни, сферы, которые непосредственно примыкают к компетенции государства, к власти. Комиссия — это институт, который курирует и согласовывает многие эти позиции с различными ведомствами, различными общественными группами. С другой стороны, комиссия — это ещё и представительный орган. То есть он должен быть рупором этих общественных сил, запрос которых вызвал создание этого органа, — считает Айсин.

В целом список участников комиссии собеседника не впечатлил.

— Я лично ожидал, что там будет побольше ярких людей. Чиновники, понятное дело, входят туда по своему рангу. Однако такие советы по языку уже были при правительстве республики. Этот опыт нужно переварить, посмотреть, почему он не реализовался, нужна широкая общественная дискуссия. Ожидал, что там будет побольше креативной молодежи, ведь те методы, которые использовались в 90-ых годах, в начале 2000-ых, не дали ощутимых результатов, — высказывает мнение собеседник.

Айсин отмечает, что сейчас татары входят в эпоху информационных технологий и было бы преступно, учитывая, что Татарстан позиционируется как ведущий регион в этом направлении, не использовать данные возможности.

— Где проект «Ана теле»? Где можно татарский изучить? Глобальная программа изучения родного языка должна быть. Нужны мощные интеллектуальные силы, — говорит Айсин.

Собеседник допускает, что в принципе вице-спикер Госсовета Марат Ахметов, который стал как раз председателем этой комиссии по предложению Минтимера Шаймиева, может развернуть бурную деятельность.

— Но с другой стороны аванса ему давать не хочется. Комиссия должна взять на себя бремя общественной дискуссии по этим вопросам, проведение семинаров, выявления проблем не только Татарстана, но и всего татарского мира, — заключил политолог.

kazanfirst.ru