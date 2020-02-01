Эстафета флага 100-летия ТАССР дошла до Владивостока

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Cовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев после официальных встреч приехал на встречу с активом татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа. Здесь проходит историческое событие — церемония передачи эстафеты флага 100-летия ТАССР. Символы своих субъектов закрепили Хабаровский, Камчатский, Приморский края, Сахалинская, Магаданская области, Республика Саха. Напомним, старт эстафете был дан во время встречи Василя Шайхразиева с татарами Байкала. Флаг 100-летия ТАССР будет пронесен по всем федеральным округам.

Собравшихся в зале соотечественников приветствовал председатель Национального Совета Василь Шайхразиев. Он ознакомил с планом работы Всемирного конгресса татар на 2020 год, призвал руководителей организаций работать, используя положительный опыт друг друга. Он подчеркнул и о предстоящих важных событиях.

Впереди перепись населения. Василь Шайхразиев отметил, что общественные организации должны дойти до каждого татарского человека, и передал слова президента Татарстана. Он напомнил также о необходимости формирования плана каждого региона по переписи населения.

В завершение церемонии председатель Национального Совета вручил благодарственные письма самым активным соотечественникам.

Напомним, что заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев находится сегодня с рабочим визитом во Владивостоке.