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Эстафета флага 100-летия ТАССР торжественно прошла в Калининградской области

Эстафета флага 100-летия ТАССР торжественно прошла в Калининградской области

в Новости, Слайдер, События недели, Новости конгресса, Главные новости, 19.02.2020 0 8

После встречи с татарскими общественными организациями Северо-Западного Федерального округа, наши соотечественники собрались на церемонию чествования флага 100-летия ТАССР. Символы своих субъектов закрепили Архангельская, Волгоградская, Калининградская области, Республики Карелия, Коми, Ненецкий  автономный округ и город Санкт-Петербург. Напомним, старт эстафете был дан во время встречи Василя Шайхразиева с татарами Байкала. Флаг 100-летия ТАССР будет пронесен по всем федеральным округам.

Приветствуя собравшихся, председатель Национального совета Василь Шайхразиев отметил, что сегодня в Калининградской области прошло важное событие. 19 февраля — День памяти поэта-патриота Фатиха Карима. 75 лет тому назад в этот день  он героически погиб выполняя боевое задание, на подступах к  Кенигсбургу — в поселке Победа, ныне Калининградской области. Похоронен в братской могиле города Багратионовска.

В честь поэта сегодня были возложены цветы к его могиле. » Мы —  татары на втором месте по численности населения в России.  И в годы Великой Отечественной войны наши отцы и  деды были на передовой линии фронта. Наша задача — сохранить родной язык, наши обычаи, память герев. Давайте, разговаривать дома с семьей на татарском языке, учить детей и  внуков,» — сказал Василь Шайхразиев. Он призвал не подводить и во время предстоящего важного события — Всероссийской переписи населения.

Мероприятие завершилось концертом, посвященным 100-летию образования ТАССР. Своими выступлениями собравшихся порадовали Сюмбел Билалова, Рустам Насыбуллин.

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