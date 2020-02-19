Эстафета флага 100-летия ТАССР торжественно прошла в Калининградской области

После встречи с татарскими общественными организациями Северо-Западного Федерального округа, наши соотечественники собрались на церемонию чествования флага 100-летия ТАССР. Символы своих субъектов закрепили Архангельская, Волгоградская, Калининградская области, Республики Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ и город Санкт-Петербург. Напомним, старт эстафете был дан во время встречи Василя Шайхразиева с татарами Байкала. Флаг 100-летия ТАССР будет пронесен по всем федеральным округам.

Приветствуя собравшихся, председатель Национального совета Василь Шайхразиев отметил, что сегодня в Калининградской области прошло важное событие. 19 февраля — День памяти поэта-патриота Фатиха Карима. 75 лет тому назад в этот день он героически погиб выполняя боевое задание, на подступах к Кенигсбургу — в поселке Победа, ныне Калининградской области. Похоронен в братской могиле города Багратионовска.

В честь поэта сегодня были возложены цветы к его могиле. » Мы — татары на втором месте по численности населения в России. И в годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды были на передовой линии фронта. Наша задача — сохранить родной язык, наши обычаи, память герев. Давайте, разговаривать дома с семьей на татарском языке, учить детей и внуков,» — сказал Василь Шайхразиев. Он призвал не подводить и во время предстоящего важного события — Всероссийской переписи населения.

Мероприятие завершилось концертом, посвященным 100-летию образования ТАССР. Своими выступлениями собравшихся порадовали Сюмбел Билалова, Рустам Насыбуллин.