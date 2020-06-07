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Эстафета передвижной выставки Национального музея РТ «Татарская АССР – Республика Татарстан: время, события, люди» продолжается

Эстафета передвижной выставки Национального музея РТ «Татарская АССР – Республика Татарстан: время, события, люди» продолжается

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 07.06.2020 0 9

Передвижная выставка Национального музея РТ «Татарская АССР – Республика Татарстан: время, события, люди» работает в эти дни в набережночелнинской картинной галереи.

Экспозиция повествует об историческом значении судьбоносного события — образования ТАССР в 1920 году, оказавшего влияние на дальнейшее развитие республики в течение последующих 100 лет.

В экспозиции представлены фотографии, документы и плакаты, отражающие успехи республики в эпоху первых пятилеток, боевые и трудовые подвиги татарстанцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., важные исторические события 1950-1990-х годов, а также фотографии, показывающие крупные достижения и перспективы развития Татарстана в политике, экономике, культуре и спорте.

(г. Н.Челны, Новый город, дом 3/01, Телефон: +7(855)238-16-24)

tatmuseum.ru

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