enrutat
Главная / Эстафета передвижной выставки продолжается
Эстафета передвижной выставки продолжается

Эстафета передвижной выставки продолжается

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 30.10.2020 0 13

Передвижная выставка Национального музея РТ «Татарская АССР – Республика Татарстан: время, события, люди» работает в эти дни в Заинском муниципальном районе.

Экспозиция повествует об историческом значении судьбоносного события — образования ТАССР в 1920 году, оказавшего влияние на дальнейшее развитие республики в течение последующих 100 лет.

В экспозиции представлены фотографии, документы и плакаты, отражающие успехи республики в эпоху первых пятилеток, боевые и трудовые подвиги татарстанцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., важные исторические события 1950-1990-х годов, а также фотографии, показывающие крупные достижения и перспективы развития Татарстана в политике, экономике, культуре и спорте.

tatmuseum.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.