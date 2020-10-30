Эстафета передвижной выставки продолжается

Передвижная выставка Национального музея РТ «Татарская АССР – Республика Татарстан: время, события, люди» работает в эти дни в Заинском муниципальном районе.

Экспозиция повествует об историческом значении судьбоносного события — образования ТАССР в 1920 году, оказавшего влияние на дальнейшее развитие республики в течение последующих 100 лет.

В экспозиции представлены фотографии, документы и плакаты, отражающие успехи республики в эпоху первых пятилеток, боевые и трудовые подвиги татарстанцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., важные исторические события 1950-1990-х годов, а также фотографии, показывающие крупные достижения и перспективы развития Татарстана в политике, экономике, культуре и спорте.

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