Эстафету флага 100-летия ТАССР черемшанцы встретили на велосипедах

Жители Черемшанского района приняли эстафету флага 100-летия ТАССР на велосипедах. Флаг встретили на границе Черемшана с хлебом-солью и чак-чаком.

100-летие ТАССР является из важнейших дат в истории татарского народа. Мероприятие по случаю эстафеты юбилейного стяга состоялось на Молодежной площадке. Здесь глава района Фердинат Давлетшин закрепил на флаге нашивку герба района. «Для нас большая гордость принять эстафету флага. 100-летие ТАССР — это знаменательное событие», — сказал руководитель района.

Фердинат Мидхатович также вручил сертификаты, подтверждающие использование логотипа «100-летие ТАССР» еще двум районным товаропроизводителям. Сегодня обладателями таких прав стали Менуи Гаспарян из Черемшана и Александр Макаров из Ивашкино.

«Мы постараемся оправдать это доверие и дальше, не снижать качества производимой продукции и радовать им черемшанцев», — пообещали предприниматели.

На торжестве также чествовали и черемшанцев, внесших существенный вклад в развитие района, укрепление его социально-экономического потенциала. В их число вошел тренер по национальной борьбе спортивной школы «Черемшан» Ильзар Закиров, социальный работник Наталья Долгова, директор мемориального центра Валентина Захарова, помощник врача-эпидемиолога Вера Буракшаева, замначальника районного отдела образования Флера Рахимзянова. Отличившимся жителям района вручены Благодарственные письма главы.

Эстафета флага по городам и районам республики продолжится до 30 августа. Следующим после Черемшанского флаг примет Алькеевский район.

tatar-inform.ru