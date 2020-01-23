«Эти мелодии у нас в ДНК»: чем запомнился V фестиваль татарской музыки «Мирас»

Столица РТ в пятый раз стала площадкой для музыкального фестиваля им. Назиба Жиганова, созданного ГСО РТ и Александром Сладковским. В этом году фестиваль посвятили празднованию 100-летнего юбилея образования ТАССР, а в программу включили как татарскую симфоническую классику, так и современные произведения.

«Первый концерт — это торжественность, 100-летие ТАССР. На нем звучали праздничные увертюры и музыка, написанная в разные годы для юбилеев республики, тысячелетия Казани и других событий, знаменующих важные вехи в истории республики»

Пятый по счету фестиваль татарской музыки «Мирас», организованный по инициативе и под руководством Александра Сладковского, в этом году включил в себя сразу три концерта. Программу для каждого составили таким образом, чтобы музыкальное настроение и содержание отличались и отражали различные грани татарской музыкальной традиции. Фестиваль открылся 15 января программой «Родина моя — Татарстан», ключевой идеей которой стали основные вехи в истории республики, рассказал арт-директор фестиваля, музыковед Вадим Дулат-Алеев.

За дирижерский пульт Государственного симфонического оркестра Татарстана под управлением Александра Сладковского, чьими силами в 2015 году было положено начало возрождению татарской национальной симфонической музыки, этим вечером встал известный дирижер и заслуженный артист РТ Василий Валитов.

В первую очередь музыканты исполнили произведения татарского композитора и крупнейшего деятеля татарской музыкальной культуры Назиба Жиганова, в честь которого назван фестиваль. В исполнении ГСО РТ прозвучала национальная татарская классика — увертюра «Нафиса» и Largo из 5-й симфонии.

Слушателям представили как давно знакомые мелодии, так и более современные произведения: увертюру-гимн «Моя Казань», написанную в 2005 году как посвящение композитора Бориса Трубина родному городу, и сочинение «Симфонические танцы» композитора Рашида Калимуллина, созданное в 2017 году.