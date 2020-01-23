«Эти мелодии у нас в ДНК»: чем запомнился V фестиваль татарской музыки «Мирас»

Столица РТ в пятый раз стала площадкой для музыкального фестиваля им. Назиба Жиганова, созданного ГСО РТ и Александром Сладковским. В этом году фестиваль посвятили празднованию 100-летнего юбилея образования ТАССР, а в программу включили как татарскую симфоническую классику, так и современные произведения.
«Родина моя — Татарстан»: 100-летие ТАССР и главные вехи в истории республики
Пятый по счету фестиваль татарской музыки «Мирас», организованный по инициативе и под руководством Александра Сладковского, в этом году включил в себя сразу три концерта. Программу для каждого составили таким образом, чтобы музыкальное настроение и содержание отличались и отражали различные грани татарской музыкальной традиции. Фестиваль открылся 15 января программой «Родина моя — Татарстан», ключевой идеей которой стали основные вехи в истории республики, рассказал арт-директор фестиваля, музыковед Вадим Дулат-Алеев.
Арт-директор фестиваля, музыковед Вадим Дулат-Алеев:
«Первый концерт — это торжественность, 100-летие ТАССР. На нем звучали праздничные увертюры и музыка, написанная в разные годы для юбилеев республики, тысячелетия Казани и других событий, знаменующих важные вехи в истории республики»
За дирижерский пульт Государственного симфонического оркестра Татарстана под управлением Александра Сладковского, чьими силами в 2015 году было положено начало возрождению татарской национальной симфонической музыки, этим вечером встал известный дирижер и заслуженный артист РТ Василий Валитов.
В первую очередь музыканты исполнили произведения татарского композитора и крупнейшего деятеля татарской музыкальной культуры Назиба Жиганова, в честь которого назван фестиваль. В исполнении ГСО РТ прозвучала национальная татарская классика — увертюра «Нафиса» и Largo из 5-й симфонии.
Слушателям представили как давно знакомые мелодии, так и более современные произведения: увертюру-гимн «Моя Казань», написанную в 2005 году как посвящение композитора Бориса Трубина родному городу, и сочинение «Симфонические танцы» композитора Рашида Калимуллина, созданное в 2017 году.
Свое место в концертной программе заняли популярные татарские народные песни «Ай, былбылым, «Көймә килә». Для их исполнения к музыкантам присоединился Государственный камерный хор Татарстана под управлением Миляуши Таминдаровой.
Завершили концерт Гимн Гармонии Резеды Ахияровой и песня «Туган жирем Татарстан» Ключарева, которую критики называют музыкальной эмблемой Татарстана.
«Молодость»: зарождение татарской симфонической традиции и юность
V фестиваль татарской музыки «Мирас» продолжился концертом под названием «Молодость». Энергия, ритм, молодежная увертюра — такими словами данную программу описал арт-директор фестиваля.
Арт-директор фестиваля, музыковед Вадим Дулат-Алеев
«Здесь было много премьер и много „молодой“ музыки. Молодой не просто формально. Мы вспомнили произведение, которое не игралось 60 лет, — симфонию Валиуллина, настоящую молодость татарского симфонизма. Это была первая татарская симфония, исполненная именно в Москве, а не в Казани, во время декады татарского искусства в 1957 году. А ведь мы уже ее и не знаем»
Вечер открылся молодежной увертюрой для большого симфонического оркестра, написанной композитором и заслуженным деятелем искусств РТ Луизой Хайрутдиновой. Произведение посвящено молодым строителям КамАЗа и проникнуто атмосферой свершений молодежи 70-х годов, отмечают критики. Тему юношеского задора и работы также раскрыла увертюра «Юность КамАЗа» Анатолия Луппова.
Создатели фестиваля не забыли о традициях и дали зрителям возможность услышать старинный тюркский струнный смычковый инструмент кыл-кубыз. Скрипачка Дина Закирова держала музыкальный инструмент по-особому, оперев на колено, как когда-то делали ее предки, исполняя симфоническую легенду «Чатыр-Тау», повествующую о единственном месте в Татарстане, где сохранились остатки древней степи, — Шатер-Горе в Азнакаевском районе.
Также в рамках V фестиваля татарской музыки «Мирас» прозвучал финал вокально-симфонической поэмы «В ритмах Тукая» со строками из стихотворения «Татарская молодежь» Габдуллы Тукая. «Землю оживит добро, в юном сердце зародясь», — такие строки стали кульминацией концерта «Молодость».
Также со сцены ГБКЗ им. Сайдашева впервые прозвучала увертюра к опере «Сны Батыра» молодого композитора и гитариста Ильдара Камалова из Казани. Другой премьерой стала симфоническая картина «Нардуган» композитора и пианиста Эльмира Низамова. Автор создал эту музыку, вдохновившись древним языческим праздником солнцестояния, который отмечали татары и другие народы Поволжья.
«Музыка и слово»: сплетение симфонических мелодий с песенными мотивами
Последний концертный вечер фестиваля «Мирас» его создатели посвятили 120-летию со дня рождения Салиха Сайдашева, и 110-летию со дня рождения Джаудата Файзи.
За дирижерский пульт встал заслуженный деятель искусств РТ Ринат Халитов. Концерт открылся одним первых сочинений татарской симфонической музыки — увертюрой к музыкальной драме «Угасшие звезды» Салиха Сайдашева. Далее к оркестру присоединился голос — ария Гульюзум прозвучала в исполнении сопрано Айсылу Нуруллиной. Солистка надела белое платье, чтобы подчеркнуть чистоту души и благородство лирической героини.
В прошлом музыкальную традицию, заданную Сайдашевым, продолжил его младший современник — Джаудат Файзи. На фестивале этот переход решили воспроизвести, поэтому следующими произведениями музыкальной программы стали избранные сочинения Файзи: фрагменты из музыкальной комедии «Башмагым» и «Ходжа Насретдин», впервые объединенные в одно музыкальное произведение, вальс «Радость весны» и фрагмент из спектакля «На берегу Волги», который специально для выступления адаптировали под гармонику.
Далее слушателям представили песню «Лесная девушка», которая в свое время принесла композитору успех. В программу вечера также включили арию Алтынчач из одноименной оперы Назипа Жиганова. Ее и несколько других произведений исполнила сопрано Илюса Хузина.
Илюса Хузина
«Для нас великое счастье исполнять эти произведения, потому что мы на них выросли. На национальную музыку откликается душа, эти мелодии заложены в нас, прямо в ДНК. Музыка раскрывается, и ты начинаешь просто дышать с ней. Это просто фантастика. Да, зарубежная музыка — это классно и здорово, но наше все-таки ближе»
На этом концерте также прозвучало несколько симфонических премьер. Впервые музыканты исполнили сочинение «Тулпар», созданное современным композитором Ильгамом Байтиряком. Интересно, что композитор лично присутствовал в зале и вышел на поклон под аплодисменты зала.
Также в рамках фестиваля «Мирас» исполнили посвящение Ильгаму Шакирову «Сквозь темный лес», написанное молодым композитором Ильясом Камаловым, и мелодию для альта с оркестром «Старая Казань» композитора Рушаны Брандангер.
Этот концерт под названием «Музыка и слово» стал последним в рамках фестиваля «Мирас» в этом году.