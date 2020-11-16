Этно-культурное объединение «Шатлык» провели торжественное мероприятие

14 ноября Актюбинское областное этно-культурное объединение татар и башкир «Шатлык» провели торжественное мероприятие. Об этом сообщается на официальном аккаунте Полномочного представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан.

25-летие объединения «Шатлык», 100-летие со дня рождения Гайнана Курмашева, 55-летие Народного ансамбля песни и танца «Язгы моңнар», 25-летие Образцового вокально-хореографического ансамбля «Сәйлән», 20-летие Воскресной школы им. Г. Курмашева, 15-летие Молодежного крыла «Мирас» – именно этим знаменательным датам было посвящено мероприятие.

Поздравить участников общественного объединения пришли заместитель Акима Актюбинской области Мейрамбек Шермаганбет, помощник Полномочного представителя Татарстана в Казахстане Аяна Акинжанова, руководитель управления внутренней политики Айбек Купенов.

С докладами о деятельности объединения выступили член правления ЭКО «Шатлык» Рамзия Есембаева, руководитель Актюбинского областного этнокультурного объединения «Шатлык» Эльвира Хабибуллина, член Правления Актюбинского этнокультурного объединения «Шатлык», руководитель воскресной школы Сания Насибуллина, участник молодежного крыла Розалия Исхакова. Докладчики выступали на татарском, казахском и русском языках.

От имени Республики Татарстан были вручены следующие награды: нагрудный знак Министерства образования и науки Республики Татарстан «За заслуги в образовании» Руководителю Воскресной школы Сание Насибуллиной, медаль Исполкома Всемирного конгресса татар «За заслуги перед татарским народом» Руководителю объединения «Шатлык» Эльвире Хабибуллиной, благодарственные письма Полномочного представительства и Исполкома Всемирного конгресса татар активистам общественного объединения за вклад в дело сохранения и популяризации татарского языка, традиций и культуры татарского народа в Республике Казахстан. Акимат Актюбинской области и Казахстанский конгресс татар и башкир также отметили юбиляров благодарственными письмами. Активисты объединения были награждены за вклад в развитие и сохранение межнационального единства Актюбинской области и Республики Казахстан. Мероприятие украсили выставки народно-прикладного искусства, интересные и яркие выступления участников объединения. Видеорепортажи о мероприятии и участниках этнокультурного объединения «Шатлык» будут освещены в программе «Новости» телеканала ТНВ и передаче «Татарлар».

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