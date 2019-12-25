«Это был человек с татарской душой. Он за нашу нацию переживал»: не стало Махмута Гареева

Место рядом с Путиным на параде Победы опустело: 96-летний боевой генерал, почитавшийся как легенда, скончался в Москве

Несмотря на воинские звания и боевой опыт, Махмут Гареев был очень добрым человеком, который любил пошутить, пел татарские песни и всегда вставал на защиту татарского народа. В 18 лет он командовал батальоном, прошел 6 войн, написал книгу о маршале Жукове, создал Партию ветеранов России… О том, каким запомнится потомкам известный российский военачальник, — в материале «БИЗНЕС Online».



УШЛА ЭПОХА

Сегодня утром скоропостижно скончался выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Гареев, сообщает полномочное представительство Татарстана в РФ. Ему было 96 лет. О смерти генерала армии сообщила семья Гареева. Отмечается, что он собирался посетить вчерашнюю коллегию министерства обороны РФ с участием президента Владимира Путина, но не успел.

«Махмут Гареев был человеком-легендой. На его глазах и при его непосредственном участии укреплялась мощь сначала советской, а затем российской армии. У него уникальная судьба. Махмут Ахметович был участником 6 войн. Боевое крещение принял в ноябре 1941 года в битве под Москвой, в 18 лет командовал батальоном», — говорится в сообщении постпредства.

В сообщении пресс-службы президента РТ отмечается, что генерал Гареев более 20 лет возглавлял Академию военных наук, активно участвовал в татарской общественной жизни. «С ним ушла эпоха», — говорится в релизе.

Махмут Ахметович до последних дней оставался в курсе политической повестки дня. Например, он высказал свое мнение по поводу Стояния на Угре. «Это военное действие, но не более, — передает слова военного ИА IslamNews. — Оно не подразумевает под этой датой факт проявления воинской славы, достойный быть увековеченным на уровне РФ. Как таковых боев не было, как и оккупанта извне, которому требовалось бы дать стойкий отпор. По сути, происходило выяснение отношений между двумя равнозначными субъектами, приписывавшими себе наследие Золотой Орды».

В этом году «БИЗНЕС Online» включил Гареева в число топ-50 героев татарского мира. Также в 2019-м Гареев был включен нами в топ-100 влиятельных мусульман России. Президент Академии военных наук занял в данном рейтинге 35-е место. Для многих представителей ислама и татарского мира Махмут Ахметович, традиционно сидящий на параде Победы рядом с Путиным, был значимым символом.



«ПЕСНЯ ИМЕЛА СИЛУ ДАЖЕ БОЛЬШУЮ, ЧЕМ ОРУЖИЕ»

Гареев был прекрасным исполнителем и ценителем татарской песни. «Еще совсем недавно, на юбилее Табеева (видимо, речь идет о 90-летии со дня рождения — прим. ред.), он такие песни пел! — вспоминает председатель ТПП РТ Шамиль Агеев. — Он не раз высказывался, как татарская песня помогала воевать. Человек он был живой, боевой и преданный сын русского и советского народа, настоящий интернационалист».

В книге «Песни моего народа» сам Гареев так рассказал о роли татарской песни на войне: «Как человек военный могу сказать, что бывали в нашей истории времена, когда песня имела силу даже большую, чем оружие. Я очень люблю народные песни, потому что в них отражается душа народа. Во время войны хоть и редко, но доводилось услышать татарскую песню — помню, враз всю душу переворачивало. Трудно даже объяснить это чувство».

Агеев вспоминает, что Гареев ко всему относился с юмором. «Когда ему 90 лет было, спрашиваем, что бы ему подарить, он говорит: „Ничего не надо, больше улыбок только дайте!“ Отмечает: „Я так люблю нашу Казань, наш Татарстан, вообще весь мир и Советский Союз. Но при этом армия должна быть сильной. Там у нас, татар, кровь быстрее всех бегала, мы лучше всех воевали“. Это выдающийся человек был, он в 6 войнах участвовал!» — вспоминает глава ТПП РТ.



«Этому человеку было не 96 лет, а 101 год. То есть он прожил больше 100 лет», — уточняет руководитель татарского регионального отделения Партии ветеранов России Альберт Бикмуллин, который был дружен с Гареевым (он узнал о смерти товарища от корреспондента «БИЗНЕС Online»). Видимо, как многие мальчишки, которые рвались на фронт, Гареев приписал себе пять лишних годков. Бикмуллин рассказывает, что, когда стал интересоваться боевым путем Гареева, нашел среди наград несколько орденов, в документах к которым говорится, что он родился на пять лет раньше своей официальной биографии — не в 1923-м, а в 1917-м.

«То есть уже в таком возрасте он был настолько патриотичен! — восхищается глава реготделения партии, — Еще хочу сказать, что у него была феноменальная память. В его книге „Маршал Жуков“ чувствуется, что он прошел рядом с ним военную школу, защищая родину. Наряду с этим это был крупный ученый».

Также Бикмуллин отмечает, что именно Гареев — идеолог создания партии. «После очередной встречи с Путиным он предложил ему возглавить Партию ветеранов России», — вспоминает он. Причем в нее было принято включать людей начиная с 18 лет, чтобы подчеркнуть направленность партии на молодежь, председателем структуры избрали молодого ветерана боевых действий.

«Он был веселый, интересный, шутник. Всегда, когда завершал разговор, говорил: „У меня к тебе просьба, Альберт: как только увидишь симпатичную девушку, передавай ей большой привет!“ Это характеризовало его. Исключительно был романтичный человек, порядочный, хороший семьянин, очень честный. Несмотря на все свои боевые заслуги, он был очень добрый человек», — говорит Бикмуллин. У Гареева осталась дочь, а вот жена скончалась раньше мужа, несколько лет назад. Именно после похорон супруги, по словам, близких, ветеран сильно сдал.



ЗНАМЕНИТЫЙ ВОЕННЫЙ, УКРЕПЛЯВШИЙ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ

Президент Академии военных наук Гареев — знаменитый военный, который в свои 96 лет стал героем Книги рекордов России как самый пожилой в истории генерал армии СССР.

Гареев родился в Челябинске в татарской семье, долгое время его семья жила в Средней Азии. В 1939-м добровольцем ушел в РККА. Окончил Ташкентское Краснознаменное пехотное училище им. Ленина в 1941 году. В 1941–1942-х командовал взводом в Среднеазиатском военном округе, учился на Высших стрелково-тактических курсах усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел».

В декабре 1942-го Гареев стал участником Великой Отечественной войны, воевал на Западном и третьем Белорусском фронтах. Был заместителем командира стрелкового батальона, помощником, заместителем начальника и начальником оперативной части штаба стрелковой бригады, с июня 1944-го — офицер штаба 45-го стрелкового корпуса. В 1942 году в боях под Ржевом ранен, в 1944-м снова ранен в голову. Войну окончил в звании майора.

В 1959 году Гареев окончил Военную академию Генерального штаба. С февраля 1965-го командовал 50-й гвардейской мотострелковой дивизией в 28-й общевойсковой армией Белорусского военного округа. В 1970–1971-х работал главным военным советником в Объединенной Арабской Республике.

До ухода с действительной службы в 1992-м занимал посты начальника штаба Уральского военного округа, затем работал в генштабе, а с 1989-го был главным военным советником в Афганистане после вывода оттуда советских войск. Военно-научной работой Махмут Ахметович начал заниматься еще в 1960–1970-е годы, написал множество статей, а за книгу «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства» получил первую госпремию РФ им. Жукова.

В мае 2018 года указом президента РФ генерал Гареев был награжден орденом Александра Невского.



«ОН БЫЛ МАЯКОМ, НА КОТОРЫЙ НУЖНО РАВНЯТЬСЯ МОЛОДЕЖИ, СИМВОЛОМ ТАТАРСКОЙ НАЦИИ»

«БИЗНЕС Online» попросил знакомых знаменитого военного поделиться воспоминаниями из его жизни.

Альбир Крганов — муфтий, председатель духовного собрания мусульман России:

— Махмут-абый Гареев неоднократно посещал мероприятия, организованные ДСМР, московским муфтиятом, был и на ифтарах, которые мы организовываем здесь. Он останется в нашей памяти очень порядочным и глубоко образованным человеком, истинным патриотом своего Отечества, любящим свой народ. Он был искренним мусульманином, верующим человеком. Рассказывал, как его воспитывали родители в этом духе. Гареев очень любил и уважал наш народ, свидетельством тому является его недавний обзор и разъяснение по теме, предложенной губернатором Калуги по празднованию Стояния на Угре, где он раскрыл вопрос этих военных событий, потому что он был ученым, изучал стратегию, сам был высокого уровня военным, на которого равнялись в рядах нашей армии. У Махмута-абыя очень хорошая семья, дети, воспитанные в духе веры и национальных традиций. Мы его искренне любили и уважали как аксакала. Он был такой человек, который никому не боялся говорить правды, не пытался ее завуалировать. Таким он остался в нашей памяти, да примет его Аллах, наделит своей милостью и простит прегрешения, которые были при жизни Махмута Ахметовича.

Фарит Фарисов — председатель татарской национально-культурной автономии Москвы:

— Он был не только активный участник татарской автономии, но и человек-легенда татар, легенда Москвы, участник 6 войн, выдающийся военачальник, президент академии. Он до сих пор читал лекции, приходил, встречался с молодежью, правда, в последние годы не так активно. Его искрометный юмор был неповторим. Он такие истории рассказывал! Однажды его в одно из обществ приглашали, хотели принять, а он слушал-слушал и такую шутку отпустил: «Сколько я воевал — и вас не добил». Это был человек с татарской душой. Он за нашу нацию переживал, гордился ею, всегда присутствовал на открытиях мечетей, отстаивал татарские интересы в Москве, участвовал в возвращении реликвии — нашего дома, культурного центра, где работал Муса Джалиль. Гареев всегда откликался на приглашения, великая личность! Это очень большая потеря, он был таким маяком, примером, на который нужно равняться молодежи, символом татарской нации.



Рустэм Ямалеев — председатель «Штаба татар Москвы»:

— Махмута Гареева я знаю уже 22 года, мы встречались с ним на всех мероприятиях, он был очень активный, до конца жизни сохранял острую память, часто приезжал на ифтары, принимал участие во всех мероприятиях полномочного представительства Татарстана в Москве. Всегда он был открыт, очень светлый человек. Несмотря на свое воинское звание, чины, очень доступный, жизнерадостный, человек с тонким юмором. Наши активисты «Штаба татар» приходили к Махмуту Ахметовичу в кабинет — есть фильм встречи с ним. Мы встретились с ним накануне 23 февраля, он обещал прийти к нам в штаб, чтобы поздравить наших девушек с 8 Марта, но у него не получилось в силу ряда обстоятельств, поэтому мы с девчонками пришли сами к нему в кабинет, там было такое дружеское чаепитие, он вместе с нами пел татарские песни. Мы собирались еще раз встретиться, слова некоторых песен Махмут-абыйне знал и обещал их выучить, чтобы исполнить самому. Завтра на собрании мы планируем также почтить его память, прочитав Коран и воздав молитвы.

Рафил Нугуманов — член Общественной палаты РТ:

— Это выдающийся человек, который очень много сделал для военной науки, он был интернационалист, но всегда защищал нашу, татарскую, нацию. Таких людей мало. Вчера мы в кругу друзей вспоминали его и пожелали ему здоровья, удачи, но думаю, эти слова теперь окажутся там, где он будет дальше.



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