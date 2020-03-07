Это наша история

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5 марта в рамках мероприятия «Әбиемнең күңел сандыгы» прошла очередная встреча активисток общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Верхнеуслонского района.

Мероприятие собрало порядка 45 женщин разных возрастов. На встрече удалось обсудить много важных моментов, к примеру, проблемы воспитания подрастающего поколения в современной татарской семье. Основные акценты были направлены на историю, краеведение, топонимы и традиции.

Целью данного мероприятия явилось желание донести до участников образцы сохранения национальной самобытности; возрождения обрядов и обычаев; уважительное отношение к родному языку.

Участники также стали свидетелями мастер-классов по шитью и вышиванию атрибутики национальной одежды, татарской национальной кухни. Принимали участие в дискуссии по вопросам социальной и правовой защите материнства, детства и отцовства, где обсуждались вопросы консолидации татарской нации путем сохранения национальной семьи, сохранения и развития языка, обычаев.

Председатель местного отделения Всемирного конгресса татар Давлетшина Г.И. в своем выступлении отметила огромную важность этого события и поблагодарила организаторов данного мероприятия.

Гульгеня Давлетшина