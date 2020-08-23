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Ежегодный традиционный праздник села Кочалейка Каменского района Пензинской области

Ежегодный традиционный праздник села Кочалейка Каменского района Пензинской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Соотечественники, 23.08.2020 0 2

В самом сердце России, в глубинке земли Пензенской, в моей родной Кочалейке состоялся традиционный День села. Праздник удался на славу. Началось мероприятие со встречи почетных гостей с национальным пирогом и чак-чаком. Гостям праздника были показаны фрагменты инсценировки фольклорной сказки, национальные игры «Сабантуй 2020 «, шикарная выставка народных промыслов.

Подготовлен грандиозный концерт работниками культуры и ребятами-участниками художественной самодеятельности. Праздничное мероприятие закончилось чаепитием для гостей и сладким столом для всех детей. Работники клуба выражают огромную благодарность родителям воспитанников, школе за тесное сотрудничество, постоянным спонсорам за безотказную помощь во всех праздничных мероприятиях. Живи и процветай, мое родное село!»

Нурия Канеева

penza.tatar

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