Фарид Мухаметшин и Равиль Ахметшин встретились с участницами конкурса «Татар кызы-2020»

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретились с участницами регионального московского Международного конкурса «Татар кызы — 2020».

Фарид Хайруллович отметил, что находится в Москве в рабочей поездке – в настоящее время готовятся предложения о внесении поправок в Конституцию России. Он принимает активное участие в заседаниях рабочей группы.

Общаясь с девушками, Фарид Мухаметшин поинтересовался сферой их деятельности, уточнил, знают ли они татарский язык, умеют ли готовить национальные блюда. Подчеркнул значение Международного конкурса «Татар кызы», который помогает сохранить татарскую культуру, познакомить с традициями представителей и других народов.

Глава татарстанского парламента пожелал девушкам успехов, личного, семейного счастья.

Равиль Ахметшин подчеркнул, что, участвуя в конкурсе, каждая из девушек получит бесценный опыт и яркие впечатления, новые навыки и знания, интересные знакомства. Отметил, что в Москве татары вносят большой вклад в экономическое, социальное и культурное развитие мегаполиса. Среди них есть именитые ученые, врачи, спортсмены, военачальники, журналисты, представители духовенства и деловых кругов.

«Сотрудничество Москвы и Татарстана с каждым годом активно развивается», — сказал Равиль Калимуллович. Он рассказал о крупных проектах Полпредства, Татарстана в целом, которые реализуются в Москве при поддержке Правительства города, о мероприятиях, запланированных в столице к 100-летию создания ТАССР. Подробно остановился на деятельности представительства, в том числе направленной на объединение земляков.

Также Равиль Ахметшин ответил на многочисленные вопросы участниц конкурса.

В этом году в отборочном туре Международного конкурса «Татар кызы-2020» приняли участие около сорока девушек, проживающих в московском регионе. Жюри отобрало из них двадцать татарских красавиц, которые сейчас готовятся к финалу. С девушками работают педагоги по хореографии, вокалу, сценическому мастерству и татарскому языку.

В конкурсе участвуют девушки от 18 до 27 лет. Среди них студентки Медицинского университета им. Сеченова и Российского медицинского университета им. Пирогова, Высшей школы экономики, Московского авиационного института, Московской юридической академии им.Кутафина, Российской академии имени Гнесиных и других вузов.

Финал регионального тура пройдет в Москве в апреле. Победительница поедет в Узбекистан представлять российскую столицу уже в финале международного конкурса «Татар кызы-2020».

tatmsk.tatarstan.ru