Фарид Мухаметшин о Кузнецове: Он многое сделал для воспитания подрастающего поколения

Герой Советского Союза Борис Кузнецов много лет своей жизни посвятил патриотическому воспитанию молодого поколения. Смерть такого человека — потеря не только для Татарстана, но и для всей страны в целом. Такое мнение выразил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Трудно говорить, находясь на панихиде в связи с потерей такого легендарного человека не только для нашей республики, но и страны в целом. Это был уникальный человек, Герой Советского Союза», — сказал Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ был знаком с Кузнецовым несколько десятков лет и совершал с ним поездки по городам и районам республики, встречался с молодежью.

«Он был очень патриотичный человек. Я поражался его уникальности. Уже в достаточно зрелом возрасте он прекрасно выступал перед любой аудиторией. У него была светлая память, он помнил все событий Великой Отечественной войны, послевоенного лихолетья, восстановления народного хозяйства, в котором он принимал самое активное участие», — поделился спикер.

Борис Кузнецов был участником нескольких Парадов Победы в Москве, видел руководителей СССР и действующего Президента России Владимира Путина.

«Пока живы, мы будем помнить и на его примере служения Отчизне воспитывать подрастающее поколение», — добавил Фарид Мухаметшин.

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