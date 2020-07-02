Фарид Мухаметшин рассказал, как изменится жизнь после поправок

«Я лично считаю и уверенно об этом говорю после дискуссий в рабочей группе, встреч с населением – [поправки], безусловно, направлены в первую очередь на социальную защиту граждан РФ. Впервые в Конституцию записали, что заработная плата работающих людей не может быть меньше МРОТ. Отныне это высший закон», – подчеркнул Мухаметшин.