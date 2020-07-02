Фарид Мухаметшин рассказал, как изменится жизнь после поправок

Поправки к Конституции РФ, затрагивающие вопросы здравоохранения, помогут справиться с пандемией коронавируса Covid-19, а в целом изменения в Основном законе страны позволят усилить социальную защищенность россиян. Таким мнением в республиканском пресс-центре общероссийского голосования поделился Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
«Сфере здравоохранения, медицинским работникам будет уделяться больше внимания. А значит, и финансирование увеличится, доступность станет более высокой. Выработка порядка поведения людей и разработка лекарств помогут локализовать инфекцию», – отметил Мухаметшин.
В целом, по словам Председателя Госсовета РТ, поправки к Конституции направлены на социальную защиту граждан России. Одним из важных изменений станет положение о минимальной заработной плате, уверен он.
«Я лично считаю и уверенно об этом говорю после дискуссий в рабочей группе, встреч с населением – [поправки], безусловно, направлены в первую очередь на социальную защиту граждан РФ. Впервые в Конституцию записали, что заработная плата работающих людей не может быть меньше МРОТ. Отныне это высший закон», – подчеркнул Мухаметшин.
Голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. В Татарстане явка составила около 80%.
Ксения Перепеченова