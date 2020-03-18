Фарид Мухаметшин вручил сотруднице Полпредства Татарстана медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин вручил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» руководителю организационного отдела Полпредства Татарстана Лилии Лобовой.

Церемония прошла в Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ. В ней приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, сотрудники Полпредства.

Указ о награждении подписал Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Государственная награда вручена «за высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю плодотворную работу».

Лилия Фаатовна в Полномочном представительстве РТ в РФ работает 27 лет, является одним из опытных сотрудников Полпредства.

«В последние годы ваша работа помогает реализовать огромные усилия руководства нашей республики, направленные на развитие Татарстана. Каждый раз мы ставим перед собой новые цели, которые без вас нам не удалось бы до конца решить», — сказал Фарид Хайруллович, обращаясь к сотрудникам Полпредства.

От отметил, что Полпредство Татарстана было организовано одним из первых среди регионов Российской Федерации, и это решение полностью себя оправдало. «Вы являетесь лицом Татарстана в Москве. Полпредство пользуется уважением в органах государственной власти. Вы ведете многогранную деятельность, при вашей поддержке десятки представителей министерств и ведомств по своей служебной необходимости успешно реализуют свои полномочия в Москве. Большую работу проводите по объединению наших земляков в столице», — подчеркнул он и отметил, что большую лепту в эту работу вносит Лилия Лобова.

«Лилию Фаатовну я знаю давно. Она трудилась здесь при всех полпредах. Профессионал своего дела, очень любит людей, ответственная», — сказал Фарид Мухаметшин и поблагодарил за многолетнюю работу.

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