Фариду Мухаметшину передали копию постановления ВЦИК о создании ТАССР

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил заседание Всероссийского совета по архивному делу. Во время мероприятия Татарстану передали копию постановления ВЦИК о создании ТАССР, которая ранее хранилась в Москве.

«В своей истории второй раз проходит Всероссийский совет по архивному делу в Казани. Очень важно для нас, что он проводится в знаменательный год. Мы, как россияне, отмечаем 75-летие Победы и год столетия образования ТАССР», — сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании совета.

Копию документа передавал руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

«Свой вековой юбилей РТ отмечает в этом году и встречает как один из самых успешных регионов России. В связи с этим случаем в знак уважения и признательности хотелось бы передать Фариду Хайрулловичу копию постановления ВЦИК от 27 мая 1920 года о создании ТАССР, подписанного Лениным и Калининым. У других ее нет», — отметил глава ведомства.

«Теперь документальное подтверждение есть в нашем архиве. Мы передадим его в Госкомитет РТ [по архивному делу]», — отметил Мухаметшин.

В год 100-летия образования ТАССР Казань на несколько дней стала архивной столицей страны. Для всероссийского совета была подготовлена экскурсия, посвященная вековому юбилею республики. Она показывает развитие РТ на протяжении века через события и судьбы народа Татарстана.

Все показанные на экспозиции документы хранятся в Государственном архиве РТ.

Напомним, совет по архивному делу проводится уже 17 лет. В Казани он проводится во второй раз.

Эльвира Зайнулина

tatar-inform.ru