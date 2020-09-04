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Фарит Фарисов встретился с сотрудниками Центра оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья

Фарит Фарисов встретился с сотрудниками Центра оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 04.09.2020 0 6

В Казани состоялась встреча председателя Автономии татар Москвы Фарита Фарисова с сотрудниками и подопечными АНО «Центр оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «ДОБРЫЙ МИР ДЛЯ ВСЕХ».

Директор центра Лирия Кусайманова и руководители проектов рассказали о работе организации и запланированных мероприятиях.

Гости вечера познакомились также с книгами Ф.Фарисова по истории татарского народа, художественными произведениями и проектами Автономии татар Москвы.

Были достигнуты договоренности о совместном проведении Первого Всероссийского татарского конгресса для людей с ОВЗ «Добрый мир для всех» в Москве и организации на «Московском Сабантуе-2021» локаций с сурдопереводом.

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