Фарит Фарисов встретился с сотрудниками Центра оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья

В Казани состоялась встреча председателя Автономии татар Москвы Фарита Фарисова с сотрудниками и подопечными АНО «Центр оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «ДОБРЫЙ МИР ДЛЯ ВСЕХ».

Директор центра Лирия Кусайманова и руководители проектов рассказали о работе организации и запланированных мероприятиях.

Гости вечера познакомились также с книгами Ф.Фарисова по истории татарского народа, художественными произведениями и проектами Автономии татар Москвы.

Были достигнуты договоренности о совместном проведении Первого Всероссийского татарского конгресса для людей с ОВЗ «Добрый мир для всех» в Москве и организации на «Московском Сабантуе-2021» локаций с сурдопереводом.