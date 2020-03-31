Фатыме Абузяровой исполняется 99 лет!

До Дня Великой Победы остаётся совсем немного времени. В Цильнинском районе Ульяновской области ведётся активная работа по подготовке к празднованию этой священной для всех даты. Одним из направлений работы является вручение ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденной Указом Президента России Владимира Путина. Также ветеранам вручаем копии Знамени Победы в рамках региональной акции «Знамя Победы — в каждый дом», которая проводится по инициативе Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Сегодня в этот весенний и солнечный день награды, цветы и поздравления в свой адрес принимала вдова участника Великой Отечественной войны Фатыма Сабирзяновна Абузярова. Сейчас Фатыма Сабирзяновна проживает у дочери в селе Новые Тимерсяны, где теплотой и заботой её окружают любящие дети, внуки и правнуки. Кстати, ей вот-вот исполнится 99 лет! Желаем Фатыме Сабирзяновне крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости и всего самого наилучшего!

Альфия Ханафиева.

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