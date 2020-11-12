Фавия Сафиуллина: «Если этот документ действительно должен сохранить татарский народ, то его уже пора начать разрабатывать»

Заместитель Постоянного представителя РТ в Свердловской области Фавия Сафиуллина:

«По моему мнению, стратегия нужна. Это очень важный документ. И для его претворения в жизнь нужно работать усердно и много. Мы не можем принять документ и радоваться, что мы победили. Начав, нужно довести дело до логического завершения. Может быть, стоит перечитать каждое его предложение и работать, учитывая и соединяя опыт татар, живущих как в Татарстане, так и в регионах страны. Если этот документ действительно должен сохранить татарский народ, то его уже пора начать разрабатывать.

Мне кажется, нужно начать работу и со временем еще больше ее актуализировать. Среди татар всего мира мало патриотичной молодежи, к сожалению. Было бы хорошо, если бы они работали, учитывая фундамент, а не только опираясь на молодость и неуемную энергию. Чтобы нация не состарилась, молодежь должна быть активной, глаза должны гореть огнем. Вот мое желание».