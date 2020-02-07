5 февраля заместитель Постоянного представителя РТ в Свердловской области Фавия Сафиуллина приняла участие в заседании актива татарских общественных организаций Уральского федерального округа г.Нижневартовск ХМАО-Югра.

В Нижневартовске собрались руководители татарских общественных организаций Уральского федерального округа. Это — Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, также ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В первую очередь руководители татарских общественных организаций возложили цветы памятнику татарского поэта Мусе Джалилю. Совершили экскурсию по Центру детского и юношеского технического творчества – Патриот. Так же прошла встреча с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, Председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым. На встрече были подведены итоги прошедшего года и намечен план работы Всемирного конгресса татар на 2020 год.

Далее делегация посетила МБОУ «Среднюю школу №11». В школе открыт класс с татарским этнокультурным компонентом. Гостям показали открытый урок, посвященный 100-летию Татарстана и 75-летию Великой Победы. Учащиеся продемонстрировали перед гостями знания татарского языка и истории Татарстана.

Затем в Центре национальных культур города Нижневартовска состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Татарстана. Мероприятие закончилось праздничным концертом с участием самодеятельных коллективов Нижневартовска и звездами татарской эстрады из Казани.

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