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Федеральный Сабантуй в 2021 году пройдет в Нижневартовске

Федеральный Сабантуй в 2021 году пройдет в Нижневартовске

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 14.09.2020 0 12

«Нижневартовску выпала честь стать площадкой 21-го федерального Сабантуя — это почетно и ответственно. Нам предстоит принять большое количество высоких гостей со всей страны», — прокомментировал Глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Массовые мероприятия запланированы на 18–20 июня, в период проведения традиционного фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи».

Главное место действия — набережная Оби, где организуют выставочный комплекс «Город мастеров», там же состоится «Праздник дружбы народов».

«Есть задумка пригласить гостей посетить национальные подворья: хантыйское, сибирское, татарское», — приоткрыла замысел зам. Главы Нижневартовска, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

vestniksr.ru

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