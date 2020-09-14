Федеральный Сабантуй в 2021 году пройдет в Нижневартовске

«Нижневартовску выпала честь стать площадкой 21-го федерального Сабантуя — это почетно и ответственно. Нам предстоит принять большое количество высоких гостей со всей страны», — прокомментировал Глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Массовые мероприятия запланированы на 18–20 июня, в период проведения традиционного фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи».

Главное место действия — набережная Оби, где организуют выставочный комплекс «Город мастеров», там же состоится «Праздник дружбы народов».

«Есть задумка пригласить гостей посетить национальные подворья: хантыйское, сибирское, татарское», — приоткрыла замысел зам. Главы Нижневартовска, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

vestniksr.ru