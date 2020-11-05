Фестиваль «Рукопожатие республик» пройдет в онлайн формате

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка вынудила перевести фестивальную программу в виртуальное пространство. Но организаторы обещают, что даже в онлайн-режиме пользователи получат те же впечатления, что и раньше.

За три года проведения фестиваля на площадке Дома Дружбы народов Татарстана при поддержке РОО «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан». Фестиваль получил большую огласку в республиканских СМИ. Мероприятие посетили более 750 зрителей.

Его участниками стали поэты из Республики Татарстан, Республики Марий-Эл, Чувашской Республики, Удмуртской Республики, Республики Крым и города федерального значения Севастополь. В этом году к фестивалю присоединились Республики Башкортостан и Мордовия.

К сожалению, пандемия помешала участникам приехать в Казань, но и в режиме видеоконференции сохранится живое общение: слушатели смогут задать вопросы поэтам.

В этом году онлайн-фестиваль «Рукопожатие республик» будет посвящён Дню народного единства и параду 100-летий образования автономных республик Поволжья.

Организаторы проекта – РОО «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан», Союз писателей Республики Татарстан, Татарстанское отделение Союза российских писателей, Казанский поэтический театр «Диалог» (художественный руководитель поэт, основатель, координатор проекта – Ольга Левадная).

Мероприятие проходит при содействии и участии: Марийского регионального отделения Российского союза писателей, Марийского регионального отделения Русского литературного клуба, Творческого объединения «Гармония» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), Чувашского регионального отделения Российского союза писателей, Чувашского регионального отделения Русского литературного клуба, Удмуртское региональное отделение российского Союза писателей, Мордовского регионального отделения Российского союза писателей, Союза писателей Республики Башкортостан, Татарстанского регионального отделения Союза российских писателей (г. Набережные Челны), Казанского регионального отделения Союза российских писателей, Крымского регионального отделения Союза писателей России.

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