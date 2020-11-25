Фестиваль «Татар Жыры» перенесли на конец 2021 года из-за коронавируса

Проведения ежегодного фестиваля татарской популярной музыки «Татар Жыры» перенесут на конец 2021 года из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила группа компаний «Барс Медиа».

Так, Гала-концерт фестиваля пройдет 18 декабря 2021 года в концертном зале имени Илхама Шакирова на «Казань Экспо». Впервые в истории церемония «Татар Жыры» пройдет по итогам сразу двух лет — 2020-го и 2021-го. Запланированные туры также перенесли в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Магнитогорске, Сургуте, Альметьевске и др. Все ранее купленные билеты, включая Гала-концерт в Казани, сохраняют свое действие на новую дату, сообщили в компании.

— Это было одно из самых сложных решений для нашей компании за всю историю «Татар Жыры», но иного варианта развития событий мы не видим. Вся команда фестиваля потратила много сил, чтобы и в этом году Гала-концерт стал незабываемым для зрителей. Тем не менее фестиваль в будущем году будет еще более грандиозным, — рассказал председатель совета директоров группы компаний «Барс Медиа» Камиль Гараев.

kazanfirst.ru