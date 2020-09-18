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Фестиваль татарской культуры “Мирас-2020” в Самаре состоится дистанционно

Фестиваль татарской культуры “Мирас-2020” в Самаре состоится дистанционно

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 18.09.2020 0

Принято важное решение о проведении фестиваля татарской культуры “Мирас-2020” в Самаре. Ввиду сложной и непредсказуемой ситуации, в связи с ограничениями по проведению массовых мероприятий, решено провести фестиваль “Мирас”(“Наследие”), посвященный Году памяти и славы в ознаменовании 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и к 100-летию образования Татарской АССР дистанционно.

Праздничный галла-концерт и церемония награждения будет проведена на одной из концертных площадок г. Самара. Формат, участие конкурсантов различных возрастов в праздничном гала–концерте будет согласовываться с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе на тот момент.

С 1 октября по 30 октября 2020 года будут приниматься заявки и видео выступлений, которые организаторы загрузят на ютуб канал сайта “Дуслык”(“Дружба”).

tatar-duslyk.ru

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