Фестиваль татарской культуры «Татар бистэсе» в Самаре

15 марта в Самаре состоится Фестиваль татарской культуры »Татар бистэсе». Организатором фестиваля выступила Самарская татарская НКА при поддержке Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» и Самарской областной татарской НКА. Мероприятие пройдет в микрорайоне «Татар бистэсе» (Зубчаниновка).
Основная идея фестиваля — сохранение и развитие татарского языка и татарской культуры, пропаганда татарской народной культуры, приобщение молодежи к татарским национальным культурным ценностям.
В конкурсе фестиваля принимают участие все желающие с 4 лет в номинациях:
1. Солист-вокалист: участники исполняют произведения на татарском языке;
2. Туган телем (устное творчество): стихи, прозы;
3. Хореография «Татарча бию»;
4. Сценарное мастерство (сценки, миниатюры).
Начало мероприятия в 10:00.
Адрес: Самара, ул. Изыскательская 212, Дом культуры «Луч».