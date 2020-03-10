enrutat
Главная / Фестиваль татарской культуры «Татар бистэсе» в Самаре
Фестиваль татарской культуры «Татар бистэсе» в Самаре

Фестиваль татарской культуры «Татар бистэсе» в Самаре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 10.03.2020 0 17

15 марта в Самаре состоится Фестиваль татарской культуры »Татар бистэсе». Организатором фестиваля выступила Самарская татарская НКА при поддержке Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» и Самарской областной татарской НКА. Мероприятие пройдет в микрорайоне «Татар бистэсе» (Зубчаниновка).

Основная идея фестиваля — сохранение и развитие татарского языка и татарской культуры, пропаганда татарской народной культуры, приобщение молодежи к татарским национальным культурным ценностям.

В конкурсе фестиваля принимают участие все желающие с 4 лет в номинациях:

1. Солист-вокалист: участники исполняют произведения на татарском языке;
2. Туган телем (устное творчество): стихи, прозы;
3. Хореография «Татарча бию»;
4. Сценарное мастерство (сценки, миниатюры).

Начало мероприятия в 10:00.

Адрес: Самара, ул. Изыскательская 212, Дом культуры «Луч».

Посмотреть на карте Самары

Фотографии компании
Найти проезд до Луч, дом культуры

tatarlar.info

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.