Фильм «Сестренка» отмечен призом жюри ECFA на Международном кинофестивале в Германии

Фильм «Сестренка» отмечен призом жюри ECFA на 25-м международном кинофестивале для детей и юношества «Шлингель» в Германии.

Каждый год на фестивале показывают примерно 150 фильмов со всего мира для детей и подростков разного возраста.

Приз жюри ECFA (Европейской ассоциации детских фильмов) выдвигает «Сестренку» на премию ECFA за лучший европейский детский фильм 2021 года — это единственная европейская премия для детских фильмов, награждающая фильмы по результатам голосования профессионалов киноиндустрии.

В голосовании принимает участие около 150 организаций из 41 страны. Жюри ECFA вручает свои призы на 18 крупнейших фестивалях детского кино в Европе.

Военная драма «Сестрёнка» основана на повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего дома». Фильм снят кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима. Лента вышла на экраны 19 сентября 2019 года к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Показы «Сестрёнки» состоялись в рамках кинофестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Плёсе, Ялте, Светлогорске, Выборге, Волоколамске, Смоленске, Великом Новгороде, Тюмени, Владимире, Тамбове и под Туапсе. Также специальные показы картины прошли в Лондоне, Брюсселе и Вене.

Фильм получил Гран-при IV Ялтинского Международного кинофестиваля «Евразийский мост», приз зрительских симпатий и диплом III степени на XXIII Всероссийском фестивале визуальных искусств во Всероссийском детском центре «Орлёнок», Гран-при и приз зрительских симпатий на XVI Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный ангел», приз зрительских симпатий на XVI Международном фестивале военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж», приз за лучший полнометражный игровой фильм на VI Международном фестивале детского и семейного кино «Ноль Плюс», приз за лучший фильм для детей на Кинофестивале имени Алексея Баталова «Журавли», Гран-при XV Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча».

Лейла Аралбаева

bashinform.ru