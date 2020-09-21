Фильм «Сестрёнка» получил две награды на Международном кинофоруме «Золотой Витязь»

Военная драма «Сестрёнка», снятая по повести Мустая Карима режиссером Александром Галибиным, вновь стала призером фестиваля. Фильм признали лучшим в номинации «Игровое кино» на XXIX Международном кинофестивале «Золотой Витязь». Исполнитель главной роли Ямиля Арслан Крымчурин победил в номинации «Лучшая детская роль».

«Я сам выходил на сцену и получал статуэтку и дипломы. Волновался даже больше, чем на съёмочной площадке. Для меня это признание очень ценно. Спасибо всем, кто верил, поддерживал. Конечно же, особая благодарность создателям кинофорума и членам жюри», — поделился Арслан Крымчурин.

Проходивший в этом году в Севастополе форум посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего участвовали 20 стран. Фаворитами стали режиссёры из России, Японии и Сербии.

bashinform.ru