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Финал республиканского конкурса «Татар кызы-2020» пройдет 2 августа в Ижевске

Финал республиканского конкурса «Татар кызы-2020» пройдет 2 августа в Ижевске

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 27.07.2020 0 5

2 августа на сцене семейного кафе-парка «Теремок» в Ижевске состоится долгожданный финал Республиканского конкурса «Татар кызы-2020». В нем примут участие восемь татарских девушек, прошедших несколько отборочных этапов.

Также в этом году впервые проводится конкурс среди малышей «Нэни Асылташ» — «Драгоценный камушек». За титул победительницы будут бороться шесть девочек. В финале участницы будут состязаться друг с другом не только в красоте, грации, обаянии, но и в знании родного языка, культуры и обычаев.

Победительниц конкурса ждут ценные призы. Зрители конкурса красоты смогут насладиться зажигательными танцами и душевными песнями.

udmddn.ru

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