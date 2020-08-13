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Флаг 100-летия ТАССР прибыл в Мамадыш

Флаг 100-летия ТАССР прибыл в Мамадыш

в Новости, Слайдер, События недели, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 13.08.2020 0 4

Сегодня Мамадыш принял эстафету флага 100-летия образования Татарской АССР. Хранители полотнища провезли его по городу, после чего торжественно передали в руки главе района Анатолию Иванову.

Торжественная передача проходила на сцене сквера «Яшьлек». Глава района Анатолий Иванов нанес на полотнище флага нашивку герба Мамадышского района.

«Этот флаг вобрал в себя энергию, любовь всех районов. Несомненно, за 100 лет наша республика изменилась в лучшую сторону. Благодаря умелым руководителям. Надежным тылом всегда был наш народ», — отметил Анатолий Иванов.

Эстафета флага, организованная в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования республики, – это совместный проект дирекции спортивных и социальных проектов и Исполкома Всемирного конгресса татар. В ходе российского этапа татарстанский флаг побывал в 8 федеральных округах РФ, свое место на флаге заняли 68 нашивок с изображением флагов субъектов, в которых зарегистрированы региональные национально-культурные автономии татар. На республиканском этапе эстафета пройдет через все 43 муниципальных образования и 2 городских округа, а по завершении эстафеты украшенный их символикой флаг будет передан в Национальный музей РТ.

mamadysh-rt.ru

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