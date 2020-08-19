Флаг 100-летия ТАССР в Мензелинске

Сегодня Мензелинск принял эстафету флага 100-летия ТАССР. Торжественное мероприятие состоялось в городском парке им.Мусы Джалиля. Глава Мензелинского района Айдар Салахов прикрепил к флагу нашивку с гербом города.

«Эстафета флага 100-летия ТАССР — это очень значимое событие. 100 лет – это целый век. Наша республика шагает только вперёд, это видно по нашему городу и району. Многое уже в работе, многое проектируется. Совместно с молодежью эти проекты будут продвигаться дальше», — отметил Айдар Салахов.

Мероприятие сопровождалось красочными концертными номерами.

Чулпан Шафикова

menzela.ru