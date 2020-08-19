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Флаг 100-летия ТАССР в Мензелинске

Флаг 100-летия ТАССР в Мензелинске

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 19.08.2020 0 7

Сегодня Мензелинск принял эстафету флага 100-летия ТАССР. Торжественное мероприятие состоялось в городском парке им.Мусы Джалиля. Глава Мензелинского района Айдар Салахов прикрепил к флагу нашивку с гербом города.

«Эстафета флага 100-летия ТАССР — это очень значимое событие. 100 лет – это целый век. Наша республика шагает только вперёд, это видно по нашему городу и району. Многое уже в работе, многое проектируется. Совместно с молодежью эти проекты будут продвигаться дальше», — отметил Айдар Салахов.

Мероприятие сопровождалось красочными концертными номерами.

Чулпан Шафикова
menzela.ru

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