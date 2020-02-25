Флаг 100-летия ТАССР в Оренбургской области

Сегодня в рамках рабочей поездки в Оренбургскую область заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев принял участие на эстафете торжественной церемонии чествования флага 100-летия образования ТАССР. Нашивки миниатюр флагов своих субъектов прикрепили руководители татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.

Мероприятие прошло в Оренбургском государственном татарском драматическом театре имени М. Файзи. Поприветствовав собравшихся в зале соотечественников, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев рассказал, что 19 декабря 2019 года на территории Казанского кремля, в резиденции Президента Татарстана, прошла торжественная церемония поднятия флага 100-летия образования ТАССР. «30 января текущего года в Бурятии стартовала эстафета флага. Сегодня она добралась до Оренбургской области. Как вы знаете, в этом году состоится очень значимое событие — Всероссийская перепись населения. Я призываю всех вас быть ответственными в этот период», — сказал председатель Нацсовета ВКТ. Также он отметил, что в честь 100-летия образования ТАССР в республике начали выдаваться сертификаты на установление логотипа ТАССР на продукцию, реализуемую в Татарстане.

Помимо татарского актива Оренбургской области в мероприятии приняли участие представители Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Чувашии.

Продолжилось торжество концертной программой с участием артистов из Республики Татарстан.