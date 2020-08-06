Флаг 100-летия ТАССР встретила самая молодая семья в Апастово

В здании ЗАГСа поселка Апастово зарегистрировали свой брак Динар и Динара Мотыгуллины. Самой молодой семье района выпала честь принять эстафету флага 100-летия ТАССР и закрепить седьмую нашивку с гербом своей малой родины. Об этом сообщает «Апастово-информ».

Молодую семью поздравила замруководителя районного исполкома Луиза Сафина. Она вручила молодоженам первый документ и памятный подарок.

«Вы встали на большой жизненный путь в год, знаменательный для всех нас, – 100 лет со дня образования ТАССР и 90 лет со дня образования нашего района. Эти события станут большой памятью в жизни вашей семьи. Счастливой дороги, ровной, красивой жизни вам, молодежь!» – пожелала руководитель.

Молодых поздравили родители и близкие родственники. В их честь работники районного Дома культуры исполнили свои песни.

tatar-inform.ru