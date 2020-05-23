Флаги, посвященные 100-летию образования ТАССР, доставили в Красноярский край

Вчера по заказу Общественной организации Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края «ЯР» доставили флаги, посвященные 100-летию образования ТАССР. Эти флаги и флаги РФ и РТ в ближайшее время безвозмездно будут переданы во все клубные образования 32-х поселений, основанных татарами-переселенцами на территории края в годы Столыпинской аграрной реформы.

Значимость празднования 100-летия образования ТАССР в Российской Федерации определено Указом Президента РФ В.Путина от 25 апреля 2018 года № 177.

Образование ТАССР было провозглашено 27 мая 1920 года. Был издан Декрет об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

25 июня 1920 года вся полнота власти в ТАССР была передана Временному Революционному Комитету. И, наконец, 26 сентября 1920 года состоялся I Учредительный съезд советов ТАССР, на котором был избран ТатЦИК и Совет народных комиссаров.

Проведение основных мероприятий по празднованию 100-летия образования ТАССР в Республике Татарстан запланировано на август 2020 года, на которые приглашен Президент РФ Владимир Путин.

Красноярский край и Республика Татарстан являются стратегическими партнерами. И с каждым годом их сотрудничество во всех сферах укрепляется. Татары по численности на территории края занимают третье место.

Следует отметить, что 10 июня 2019 года Губернатором Красноярского края Уссом А.В. и Президентом Республики Татарстан Миннихановым Р.Н. был согласован План мероприятий на 2019–2021 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Красноярским краем и Республикой Татарстан от 15 февраля 2013 года.

Вагиз Файзуллин