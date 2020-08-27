Флешмоб гармонистов пройдет в Казани в рамках республиканского праздника «Играй, гармонь!»

30 августа в Казани стартует XXXV Республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» – «Играй, гармонь!», который пройдет в рамках празднования Дня Республики Татарстан и 100-летия ТАССР.

Открытие праздника состоится на площади перед ТГАТ им.Г.Камала в 11:00. Для гостей подготовлена обширная развлекательная программа с последующим народным гулянием. Своим творчеством порадуют собравшихся более 100 гармонистов из 43 районов Татарстана, среди которых будут фольклорные ансамбли песни и танца республики.

Хедлайнерами фестиваля выступят народные артисты татарской эстрады: Хамдуна Тимергалиева, Гузель Уразова, Ильдар Хакимов, Ришат Тухватуллин, Зайнап Фархетдинова, Рустам Асаев и другие.

Продолжится праздник флешмобом гармонистов и участников гуляния, которое пройдет от театра Галиаскара Камала через ул. Баумана, и поднимется к площади 1 мая, где виртуозные гармонисты сыграют полюбившиеся всем народные песни.

Как сообщила директор ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» Алсу Мифтахова, всего для участия в празднике заявилось более 300 гармонистов Татарстана, а также около 200 фольклорных коллективов.

«Этот праздник имеет большое значение для нашей республики, ведь гармонь – это наш традиционный инструмент, который пользуется популярностью и сегодня, особенно в сельских районах. Зачастую дети выбирают в музыкальных школах гармонь для изучения. Поэтому мы очень благодарны Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который распорядился раздать бесплатно 100 гармоней юным талантам. 100-я гармонь будет торжественно вручена на празднике «Играй, гармонь!» 30 августа», — сообщила Алсу Мифтахова.

Напомним, впервые фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!» – «Играй, гармонь!» был проведен в 1985 году, с тех пор он ежегодно собирает гармонистов со всего Татарстана и из других регионов России. В связи с принятием Декларации и установлением Дня Республики Татарстан фестиваль стал проводиться 30 августа.

Мероприятие организовано Министерством культуры РТ, Всемирным конгрессом татар и «Таткультресурсцентром».

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