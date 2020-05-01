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Флешмоб со стихами Тукая облетел всю планету

Флешмоб со стихами Тукая облетел всю планету

в Новости, СМИ о нас, Слайдер, События недели, Экспорт, Главные новости, Главные новости, 01.05.2020 0 26

Праздник родного языка, который ежегодно проводится в Республике Татарстан 26 апреля, обычно выливается в серию ярких публичных мероприятий — поэтический митинг у памятника Тукая, чествование новых лауреатов Государственной премии им. Г.Тукая в области литературы и искусства. После обеда до самого вечера на улице Баумана проходит популярная акция  Всемирного форума татарской молодежи «Мин татарча сойлэшэм» — «Я разговариваю по-татарски»

В этом году День родного прошел не менее грандиозно, но с учетом режима самоизоляции и серьезных мер противодействия против короновирусной инфекции, все мероприятия состоялись в формате «онлайн». Специфика использования современных коммуникаций  и  и режим «карантина»  помогли успешно провести флешмоб «Без -Тукайлы халык», в рамках которого на портале Всемирного конгресса татар были выложены сотни видеороликов, присланных районов и городов Татарстана, Башкортостана и других регионов России, а так же из Турции, Германии, Швейцарии, Бельгии,  Америки, Австралии и других стран. На эту резонансную акцию международного значения обратили особое внимание в странах, где живут представители  татарских общин, принявших участие в этом флешмобе.

Так, на сайте полномочного представительства Татарстана в Казахстане опубликована статья «Онлайн вдохновение наследников Тукая в условиях самоизоляции».  В ней называются работы  участников флешмоба, живущих в Казахстане — в Нур-Султане,  Алматы, Актюбинске, Уральске, а также в столице Республики Кыргызстан Бишкеке. Здесь же указаны ссылки, по которым земляки татар Центральной Азии могут посмотреть яркие видеролики и клипы, изготовленные в условиях серьезных ограничений. Желающим подробно узнать содержание столь необычной публикации сайта   Полпредства РТ, а так же увидеть плоды творчества  татар Казахстана и Кыргызстана, советуем это сделать в онлайн режиме  прямо сейчас  по следующему адресу: https://tatkazah.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1738796.htm

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