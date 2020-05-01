Флешмоб со стихами Тукая облетел всю планету

Праздник родного языка, который ежегодно проводится в Республике Татарстан 26 апреля, обычно выливается в серию ярких публичных мероприятий — поэтический митинг у памятника Тукая, чествование новых лауреатов Государственной премии им. Г.Тукая в области литературы и искусства. После обеда до самого вечера на улице Баумана проходит популярная акция Всемирного форума татарской молодежи «Мин татарча сойлэшэм» — «Я разговариваю по-татарски»

В этом году День родного прошел не менее грандиозно, но с учетом режима самоизоляции и серьезных мер противодействия против короновирусной инфекции, все мероприятия состоялись в формате «онлайн». Специфика использования современных коммуникаций и и режим «карантина» помогли успешно провести флешмоб «Без -Тукайлы халык», в рамках которого на портале Всемирного конгресса татар были выложены сотни видеороликов, присланных районов и городов Татарстана, Башкортостана и других регионов России, а так же из Турции, Германии, Швейцарии, Бельгии, Америки, Австралии и других стран. На эту резонансную акцию международного значения обратили особое внимание в странах, где живут представители татарских общин, принявших участие в этом флешмобе.

Так, на сайте полномочного представительства Татарстана в Казахстане опубликована статья «Онлайн вдохновение наследников Тукая в условиях самоизоляции». В ней называются работы участников флешмоба, живущих в Казахстане — в Нур-Султане, Алматы, Актюбинске, Уральске, а также в столице Республики Кыргызстан Бишкеке. Здесь же указаны ссылки, по которым земляки татар Центральной Азии могут посмотреть яркие видеролики и клипы, изготовленные в условиях серьезных ограничений. Желающим подробно узнать содержание столь необычной публикации сайта Полпредства РТ, а так же увидеть плоды творчества татар Казахстана и Кыргызстана, советуем это сделать в онлайн режиме прямо сейчас по следующему адресу: https://tatkazah.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1738796.htm