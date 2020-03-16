Фольклорный ансамбль из Башкирии стал лауреатом Межрегионального фестиваля в Екатеринбурге

Народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Зубаржат» из Мечетлинского района занял второе место в Открытом межрегиональном конкурсе исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы». Конкурс проходил 14-15 марта в Екатеринбурге.

«Из 108 номеров только 16 прошли на Гала-концерт. В их числе оказались и мы, — сообщила руководитель ансамбля «Зубаржат» Зульфира Салимова. — Ансамбль «Зубаржат» был единственным представителем Башкортостана. А первое и третье место заняли коллективы Свердловской области. Было приятно выступать на одной сцене с известными артистами».

Конкурс проводился при содействии Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства культуры Свердловской области, Исполкома Всемирного конгресса татар, Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области, Региональной общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области», Свердловского государственного областного Дворца народного творчества.

Основные цели фестиваля: популяризация татарской народной песни и произведений татарских композиторов, национального наследия татар; приобщение детей и молодежи к традициям татарской народной музыки, к родному языку, истории и культуре; поддержка талантливых и самобытных музыкальных дарований, исполняющих татарские народные песни и произведения татарских композиторов.

Лейла Аралбаева

bashinform.ru