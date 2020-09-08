Фольклорный праздник татар провели в Бельгии

Фольклорный праздник татар прошел 5 сентября в Бельгии. Участниками стали как сами носители национальной культуры, так и коренные жители страны, онлайн-зрители.

По древней традиции, после ранних весенне-полевых работ, татары собираются на зеленый майдан, чтобы через соревнования, игры, песни-пляски, этнические обряды отметить День плуга — Сабантуй. Противовирусный регламент поменял нынче форматы массовых сборищ, переставил календарные акценты. Однако многие организации татар по всему миру не отказались от своего народного праздника, постарались в этот непростой период сохранить традицию Сабантуя, тем самым продемонстрировали единство в уважении к своей культуре, значимость национальных мероприятий.

Общественная организация «Татары Бельгии» провела свой Сабантуй на зеленый лужайке в пригороде Брюсселя, соблюдая рекомендованные меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции. Для юных гостей стала очень кстати серия познавательных мультфильмов о Сабантуе от «Татармультфильм». Элементы народного костюма, крестьянской утвари, состязания на удаль, выносливость, ловкость создали праздничное настроение, позволили соприкоснуться к духовному богатству нации. Онлайн-участники исполнили современные и народные песни. Люди скучают по массовым мероприятиям, социальным контактам, ярким традиционным сборищам, для будущих мероприятий было высказано пожелание расширить онлайн-задания, привлечь к участию побольше творческих людей. Для татар Бельгии важно умение сохранять в дали от исторической родины красивые культурные традиции, заботится о сплоченности и организованности татарской нации.

Лилия Валеева