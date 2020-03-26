Фонд татарской эмиграции пополнился старопечатными изданиями из Японии

Представитель татарской общины Токио Джемиль Агафур передал в дар Национальной библиотеке Республики Татарстан несколько старопечатных изданий, увидевших свет в Мусульманской типографии Токио в 1930-х гг.

Типография была основана представителями татарской эмиграции в Японии и специализировалась на издании книг, востребованных татарской общиной. Среди поступивших изданий – «Хафтияк» (седьмая часть Корана), стихи татарских поэтов, положенные на ноты, сборник стихов Габдуллы Тукая, фотоальбом, посвящённый 10-летию Мусульманской школы Токио (основана в 1927 г.).

Переданные книги пополнят фонд татарской эмиграции, формируемый в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

kitaphane.tatarstan.ru