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Фонд татарской эмиграции пополнился старопечатными изданиями из Японии

Фонд татарской эмиграции пополнился старопечатными изданиями из Японии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 26.03.2020 0

Представитель татарской общины Токио Джемиль Агафур передал в дар Национальной библиотеке Республики Татарстан несколько старопечатных изданий, увидевших свет в Мусульманской типографии Токио в 1930-х гг.

Типография была основана представителями татарской эмиграции в Японии и специализировалась на издании книг, востребованных татарской общиной. Среди поступивших изданий – «Хафтияк» (седьмая часть Корана), стихи татарских поэтов, положенные на ноты, сборник стихов Габдуллы Тукая, фотоальбом, посвящённый 10-летию Мусульманской школы Токио (основана в 1927 г.).

Переданные книги пополнят фонд татарской эмиграции, формируемый в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

kitaphane.tatarstan.ru

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